Леонков: Запад начинает план "Б" после осознания полного провала ВСУ в Донбассе

Коллективный Запад переходит к плану "Б", потому что понял, что созданная им армия Украины распадается.

Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

Сегодня транспортная авиация, обеспечивающая ВСУ, не базируется на Украине. А после удара по авиаремонтному заводу в Запорожье, у ВСУ вообще дела плохи.

Украина пытается решить данный вопрос, говорит Леонков и отмечает, что президент Польши приехал в Киев и заговорил, что поляки начнут в Незалежной занимать должности и патрулировать города.

"Запад понимает, что украинская армия будет разбита. А найти еще раз за короткий срок такую армию не получится", — объясняет аналитик внезапный приезд Анджея Дуды.

Вот и было решено о запасном варианте "Б" — чтобы Западная Украина была занята поляками, а города "плавно перейдут" Варшаве.

Для этого Запад пытается всеми методами растянуть время при помощи территориальной обороны, созданной прямо перед СВО, подчёркивает Леонков. Эксперт уточнил, что уже близок час, когда тероборона окончательно будет сломлена и ВС РФ двинутся в сторону Запада.