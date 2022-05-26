Басурин: всех боевиков на "Азовстали" найдут, на зачистку надо 2-3 недели

Всех спрятавшихся на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе украинских бойцов найдут, на полную зачистку требуется 2-3 недели.

Об этом заявил официальный представитель ДНР Эдуард Басурин.

Также сообщается, что боестолкновений и перестрелок на заводе, где долго оставались украинские нацисты "Азова"* и боевики ВСУ, больше нет. Это говорит глава ДНР Денис Пушилин.

Ранее он рассказывал, что на заводе задержали украинских бойцов, отставших при сдаче в плен, однако активной угрозы сейчас нет.

Идёт "тщательная, доскональная проверка всей территории меткомбината, добавил глава ДНР.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.