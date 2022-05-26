Всех спрятавшихся на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе украинских бойцов найдут, на полную зачистку требуется 2-3 недели.
Об этом заявил официальный представитель ДНР Эдуард Басурин.
Также сообщается, что боестолкновений и перестрелок на заводе, где долго оставались украинские нацисты "Азова"* и боевики ВСУ, больше нет. Это говорит глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее он рассказывал, что на заводе задержали украинских бойцов, отставших при сдаче в плен, однако активной угрозы сейчас нет.
Идёт "тщательная, доскональная проверка всей территории меткомбината, добавил глава ДНР.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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