Прилепин: Днепропетровск придётся защищать полиции и горожанам

Сколько бы не рассказывал Киев о том, что перебил уже весь российский спецназ, всех десантников, морпехов, чеченцев и все элитные подразделения ДНР и ЛНР, видно, что всё обстоит несколько иначе.

Об этом сообщает журналист и писатель Захар Прилепин.

"Что Кыев бросает тероборону, "пидроздил за пидроздилом" — но крепко держать Попасную, Светлодарск и Красный Лиман они, — как ранее держали их морпехи, их "Азов"*, их элитные части Волноваху, Мариуполь и Рубежный — уже не могут. Цепляются, бьются, погибают — но так — месяцами! — не в состоянии выдерживать оборону", — пишет известный политический деятель. (Орфография и пунктуация автора сохранены)

По его словам, с той стороны выбиты не просто лучшие офицеры и солдаты, а распылены целые элитные подразделения. Уже и граждан Западной Украины погнали толпами на фронт, отметил Прилепин.

С российской стороны все основные части на местах — и морпехи, и чеченская гвардия, и "Восток", и "Сомали", и боевые луганские спецназы, подчёркивает публицист.

"Это означает, что, когда бои дойдут… до Днепропетровска или Кривого Рога лучшие из лучших из состава ВСУ уже будут потрачены, и оборону городов поручат полиции и горожанам. Нет, и какие-то войска, конечно, будут — но уже не те, что стояли там в феврале-марте 2022 рода. Эти войска уже поистратят на котлы", — подытожил Прилепин. (Орфография и пунктуация автора сохранены)

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.