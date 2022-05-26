Бывший генерал североатдантического Альянса НАТО Константинос Лукопулос отвел Армии РФ девять месяцев на победу на Украине.
Об этом сообщило издание Al Jazeera, ссылаясь на экс-офицера военного Блока.
Недавние попытки украинского контрнаступления оказались безуспешными, сообщил Al Jazeera отставной генерал-лейтенант НАТО. Поставки оружия киевскому режиму западными странами только осложняют ситуацию, считает военный. Большая часть вооружений не добирается до Украины, а их полная адаптация в ВСУ занимает не менее восьми месяцев.
"При нынешнем соотношении сил преимущество за русскими. Сейчас ничто не может этого изменить", — отметил Лукопулос.
Украина может добиться победы над РФ, только если займет часть ее территории и обменяет их на территории, занятые российскими войсками. Но успешное контрнаступление" невозможно в ближайшие девять месяцев, признает аналитик.
Что останется от ВСУ через 8-9 месяцев, вопрос риторический.
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