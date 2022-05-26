Al Jazeera: генерал НАТО отвел России девять месяцев на победу на Украине

Бывший генерал североатдантического Альянса НАТО Константинос Лукопулос отвел Армии РФ девять месяцев на победу на Украине.

Об этом сообщило издание Al Jazeera, ссылаясь на экс-офицера военного Блока.

Недавние попытки украинского контрнаступления оказались безуспешными, сообщил Al Jazeera отставной генерал-лейтенант НАТО. Поставки оружия киевскому режиму западными странами только осложняют ситуацию, считает военный. Большая часть вооружений не добирается до Украины, а их полная адаптация в ВСУ занимает не менее восьми месяцев.

"При нынешнем соотношении сил преимущество за русскими. Сейчас ничто не может этого изменить", — отметил Лукопулос.

Украина может добиться победы над РФ, только если займет часть ее территории и обменяет их на территории, занятые российскими войсками. Но успешное контрнаступление" невозможно в ближайшие девять месяцев, признает аналитик.

Что останется от ВСУ через 8-9 месяцев, вопрос риторический.