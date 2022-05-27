Пушилин: ВСУ совершали не менее ужасные преступления, чем боевики "Азова"*

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Вооружённые силы Украины совершали не менее чудовищные преступления, чем боевики нацбатальона "Азов"*.

"К сожалению, у нас есть свидетельства о том, что некоторые представители ВСУ совершали не менее ужасные и чудовищные преступления, связанные с пытками, изнасилованиями, с садистскими убийствами и прочим. Похлеще, может быть, где-то, чем отдельные представители "Азова"*, — сказал Пушилин в интервью РИА Новости.

Он отметил, что информация обо всех преступлениях будет обнародована, а совершившие их лица предстанут перед судом.

По словам Пушилина, военные преступления украинских националистов шокируют любого человека со здоровой психикой. Глава ДНР выразил сожаление по поводу того, что знает много таких историй.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.