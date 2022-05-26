Матвейчук указал мотивы оставшихся на "Азовстали" боевиков ВСУ: "Животный страх"

Денис Пушилин сообщил, что в подземельях "Азовстали" в Мариуполе были обнаружены украинские бойцы. На данный момент непонятно, они прятались осознанно или отстали от своих сослуживцев, которые уже сдались в плен ВС РФ. Тех, кто ещё может оставаться в катакомбах "Азовстали" недооценивать нельзя, считает военный эксперт, офицер спецназа в отставке Анатолий Матвейчук.

"Они на столько погрязли в военных преступлениях, что просто боялись выйти. Это такой животный страх", — говорит эксперт в беседе с "МК".

Матвейчук полагает, что украинские военные ещё будут найдены в процессе зачистки завода:

"Они забились в свои норы и сами вряд ли проявят готовность выйти. Мы будем находить их переодетыми в украинскую военную форму, чтобы выдать себя за обычных "вэсэушников", и в гражданскую одежду. Они всеми возможными способами попытаются уйти от возмездия".

Офицер пояснил, что солдаты, у которых есть военные билеты, попадают под понятие военнопленные и комбатанты, а на них не распространяются Женевский и Гаагский протоколы. А боевики "Азова"* попадают под другое понятие — военные преступники, на которых нормы, регулирующие отношения к военнопленным, не распространяются, а, значит, и отношение будет жёстче.

Матвейчук предупреждает, что те, кто прячется в подземельях "Азовстали" способны на всё, несмотря на то что запасы оружия у них заканчиваются.

"Они могут кинуть гранату, могут выстрелить, ударить ножом. Всё, что угодно. Они затравлены и будут защищать свои никчемные жизни", — резюмировал эксперт.

*"Азов" — украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.