Военные базы ВСУ в Запорожской области хотят передать России — "Будет спокойнее"

Чтобы обеспечить безопасность мирных жителей власти освобождённой Запорожской области предложили передать российской стороне военные базы националистов и боевиков ВСУ. По словам члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова, так будет "спокойнее".

Кроме того, политик подчеркнул, что присутствие российский военных в области необходимо на постоянной основе.

"Это даст нам понимание, спокойствие и гарантии безопасности. Местом размещения российской военной базы может стать теперь уже бывшая украинская военно-морская база "Восток", расположенная в освобождённом городе Бердянск на берегу Азовского моря", — пояснил Рогов в беседе с РИА Новости.

Как отметил собеседник, также российской стороне можно передать военно-воздушную базу в Мелитополе.