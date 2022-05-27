Чтобы обеспечить безопасность мирных жителей власти освобождённой Запорожской области предложили передать российской стороне военные базы националистов и боевиков ВСУ. По словам члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова, так будет "спокойнее".
Кроме того, политик подчеркнул, что присутствие российский военных в области необходимо на постоянной основе.
"Это даст нам понимание, спокойствие и гарантии безопасности. Местом размещения российской военной базы может стать теперь уже бывшая украинская военно-морская база "Восток", расположенная в освобождённом городе Бердянск на берегу Азовского моря", — пояснил Рогов в беседе с РИА Новости.
Как отметил собеседник, также российской стороне можно передать военно-воздушную базу в Мелитополе.
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