Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обвинил российскую сторону в "политике геноцида". По словам лидера Незалежной, спецоперация приведёт к тому, что Донбасс станет "необитаемым".
Впрочем, Зеленский также озвучил, по его мнению, список городов, на которые "нацелились" российские военные.
"Они хотят сжечь дотла Попасную, Бахмут, Лиман, Лисичанск и Северодонецк. Как Волноваху, как Мариуполь", — заявил президент Украины в своём обращении. — Нынешнее наступление оккупантов на Донбассе может сделать регион необитаемым".
В очередной раз украинский лидер призвал страны ЕС объединиться против России "во имя спасения жизней" и, естественно, не забыл упомянуть, что Киеву нужно больше иностранного оружия и финансовой поддержки, несмотря на то, что обращение было направлено "к народу" Украины.
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