Сдача в плен боевиков с "Азовстали" стала переломным моментом и психологическим ударом по позициям националистов в украинском обществе. Возможно, это ещё не нокаут, но точно нокдаун. Такое мнение высказал бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров.
Политик считает, что после истории с "Азовсталью" националистам на Украине будет сложно вести себя так, как было раньше.
Экс-депутат заметил, что эти люди были эффективными в условиях мирного времени, а к войне они не готовились. Они могли "кошмарить" обычных граждан под прикрытием украинских силовиков, и в этом неплохо преуспели, полагает он.
Но на деле боевики националистических подразделений не смогли себя проявить так, как обещали, когда пришлось воевать. Было сделано очень много громких заявлений, но когда пришла пора подтвердить слова делами, выяснилось, что неонацисты оказались жидкими на расплату, заключил Килинкаров.
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Сделать селфи на фоне поверженной техники у бойцов украинской армии не получилось.