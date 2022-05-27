Руденко: боевик "Азова"* Касаткин встаёт на колени при виде человека с бородой

Националист батальона "Азов"* Давид Касаткин "прославился" благодаря своим публикациям в социальных сетях. Боевик в нецензурной форме угрожал расправиться с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, а также со всей его семьёй. Теперь этот "бравый" офицер с нацистскими татуировками оказался в следственном изоляторе после массовой сдачи в плен с "Азовстали".

Военный корреспондент Андрей Руденко отметил, что "смелое" поведение Касаткина резко изменилось, когда он прибыл в СИЗО.

"Говорят про этого Давида Касаткина так: "Как только видит человека кавказской внешности и с бородой, его начинает трясти как осиновый лист, а затем машинально становится на колени", — пишет военкор в своём Телеграм-канале.

*украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.