Националист батальона "Азов"* Давид Касаткин "прославился" благодаря своим публикациям в социальных сетях. Боевик в нецензурной форме угрожал расправиться с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, а также со всей его семьёй. Теперь этот "бравый" офицер с нацистскими татуировками оказался в следственном изоляторе после массовой сдачи в плен с "Азовстали".
Военный корреспондент Андрей Руденко отметил, что "смелое" поведение Касаткина резко изменилось, когда он прибыл в СИЗО.
"Говорят про этого Давида Касаткина так: "Как только видит человека кавказской внешности и с бородой, его начинает трясти как осиновый лист, а затем машинально становится на колени", — пишет военкор в своём Телеграм-канале.
*украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.
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