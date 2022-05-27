Угрожавший матери и дочерям Кадырова "азовец"* Касаткин доставлен в Чечню

Украинский националист Давид Касаткин из "Азова"* стал известен после угроз семье Рамзана Кадырова. Сообщается, что пленный "азовец"* находится в СИЗО Грозного.

Сидящий в катакомбах под "Азовсталью" нацбатовец Касаткин по прозвищу"Химик" не скупился на угрозы российским политикам и их родным. В своих соцсетях он разместил ролик, где обещал матери и дочерям главы Чеченской Республики жуткую смерть.

Несмотря на то, что мужчина удалил все записи со своего телефона перед сдачей в плен, его смогли опознать по татуировкам. Уже тогда "азовцу"* предсказывали незавидное будущее.

Сегодня Telegram-каналы распространили информацию, что Касаткин доставлен в Чечню и находится в следственном изоляторе Грозного. Боевика ожидают "следственные мероприятия по широкому спектру преступлений", предположил российский публицист Захар Прилепин.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.