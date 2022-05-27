Блогер и боец ЛНР Владлен Татарский прокомментировал заявление внештатного советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, который назвал ситуацию в спецоперации России "аховой".
Татарский сказал, что это "психбольной" эпатажный человек, который пытается "магическим шёпотом" воздействовать на кого-то.
Ополченец отметил, что ни к одному из заявлений этого украинца не относится серьёзно.
"Арестович — взбесившийся гей, который чудом оказался где-то там у власти. Он отражает всё сумасшествие киевской элиты", — подытожил Владлен Татарский.
Блогер также подчёркивает, что главное преимущество в военной специальной операции российским военным и бойцам ЛДНР даёт их мастерство.
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Сделать селфи на фоне поверженной техники у бойцов украинской армии не получилось.