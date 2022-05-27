Владлен Татарский: "Арестович — психически больной эпатажный человек"

Блогер и боец ЛНР Владлен Татарский прокомментировал заявление внештатного советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, который назвал ситуацию в спецоперации России "аховой".

Татарский сказал, что это "психбольной" эпатажный человек, который пытается "магическим шёпотом" воздействовать на кого-то.

Ополченец отметил, что ни к одному из заявлений этого украинца не относится серьёзно.

"Арестович — взбесившийся гей, который чудом оказался где-то там у власти. Он отражает всё сумасшествие киевской элиты", — подытожил Владлен Татарский.

Блогер также подчёркивает, что главное преимущество в военной специальной операции российским военным и бойцам ЛДНР даёт их мастерство.