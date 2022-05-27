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Автор Дмитрий Плотников

Борис Джонсон: Путин стал добиваться ощутимого прогресса в спецоперации

Силовые структуры

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что Владимир Путин стал добиваться ощутимого прогресса в спецоперации на Украине.

Борис Джонсон: Путин стал добиваться ощутимого прогресса в спецоперации

По его словам, Путин ценой больших затрат продолжает "прогрызать" землю в Донбассе.

"Он продолжает добиваться постепенного, медленного, но, боюсь, ощутимого прогресса, и поэтому абсолютно необходимо, чтобы мы продолжали поддерживать украинцев в военном отношении", — сказал он в интервью Bloomberg TV и выступил за поставку Киеву РСЗО.

Джонсон вынужден признать бедственное положение Украины и призывает всем миром отправить Украине ещё больше смертельного и современного оружия, часть из которого попадёт в руки ВС РФ, а другую часть Зеленский продаст на "чёрном рынке".

Милитаристская позиция Великобритании связана с их традиционной политикой. Когда-то так Англия пыталась не допустить выхода американской коалиции из Афганистана. Тогда британский премьер-министр тоже пытался организовать альтернативную коалицию для продолжения оккупации Афганистана.

Но проблема в том, что амбиции Лондона опираются на ресурсы Штатов. И даже сейчас, пытаясь организовать в Европе новый союз лимитрофов, англичане задействуют клиентелу США. А в реальности не способны предложить что-то ценное в обмен.

Уже давно замечено, что Вашингтон в целом занимает умеренную позицию и Соединённое Королевство в данном случае играет роль загонного пса, который по замыслу его хозяев должен гнать зверя (РФ) на "флажки". Сама же Британия давно не способна предпринимать реальные действия. Их сила в пока ещё мощном экономическом потенциале и умении "разводить" окружающих на доверии (они называют это демократией и дипломатией), пишут эксперты.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы борис джонсон владимир путин великобритания
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