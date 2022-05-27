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Автор Светлана Нерадовская

По поручению Бастрыкина будет проверяться употребление ВСУ "боевых наркотков"

Силовые структуры

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что многие зверства украинских боевиков обусловлены употреблением особых "боевых наркотических веществ". Заявление, сделанное Бастрыкиным в ходе заседания штаба по вопросам расследований преступлений, совершённых ВСУ на Донбассе, опубликовано на портале ведомства.

По поручению Бастрыкина будет проверяться употребление ВСУ "боевых наркотков"

В процессе совещания, состоявшегося 27 мая в Мариуполе, была затронута проблема необъяснимо жестокого поведения боевиков по отношению к мирным гражданам, причиной которого может быть "приём химических веществ для поднятия боевого духа".

"В связи с этим глава ведомства поручил провести исследования препаратов и в рамках расследования дать должную правовую оценку этим сведениям", — сказано в сообщении.

Как уведомил глава СКР, в рассмотрении сейчас находятся более тысячи уголовных дел, касающихся преступлений, совершёнными украинскими военными на территории ДНР, ЛНР и разных регионов Украины. В рамках расследования допрашиваются уже задержанные члены нацбатов и других подразделений ВСУ, а также устанавливаются новые причастные к совершению преступлений.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу наркотики александр бастрыкин
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