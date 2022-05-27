По поручению Бастрыкина будет проверяться употребление ВСУ "боевых наркотков"

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что многие зверства украинских боевиков обусловлены употреблением особых "боевых наркотических веществ". Заявление, сделанное Бастрыкиным в ходе заседания штаба по вопросам расследований преступлений, совершённых ВСУ на Донбассе, опубликовано на портале ведомства.

В процессе совещания, состоявшегося 27 мая в Мариуполе, была затронута проблема необъяснимо жестокого поведения боевиков по отношению к мирным гражданам, причиной которого может быть "приём химических веществ для поднятия боевого духа".

"В связи с этим глава ведомства поручил провести исследования препаратов и в рамках расследования дать должную правовую оценку этим сведениям", — сказано в сообщении.

Как уведомил глава СКР, в рассмотрении сейчас находятся более тысячи уголовных дел, касающихся преступлений, совершёнными украинскими военными на территории ДНР, ЛНР и разных регионов Украины. В рамках расследования допрашиваются уже задержанные члены нацбатов и других подразделений ВСУ, а также устанавливаются новые причастные к совершению преступлений.