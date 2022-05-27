Российский БТР-80 выдержал атаку наёмников США из гранатомёта MATADOR

На Украине американские наёмники попытались подбить российский БТР-80, но боевая машина продолжила движение, несмотря на попадание двух гранат.

Агентство "Русская весна" опубликовало две видеозаписи. На первой наёмники США выходят из леса, чтобы выстрелить в российский бронетранспортёр из немецкого гранатомёта MATADOR, а потом из шведского AT-4. Второй ролик демонстрирует, что подбитая боевая машина не остановилась, а продолжила ехать.

Ранее сообщалось, что российский танк Т-72Б3 остался на ходу после трёх попаданий из противотанкового комплекса Javelin. Несмотря на значительный урон, полученный в бою на Донбассе, машина своим ходом доехала до базы. При этом экипаж танка не пострадал.