На Украине арестовали военных, которые рассказали о тяжёлом положении ВСУ

На Украине арестованы военные ВСУ, которые в интервью изданию The Washington Post рассказали о тяжёлом положении украинской армии.

По словам командира роты Сергея Лапко, он "не мог больше это терпеть", поэтому вместе со своими бойцами покинул позиции и уехал в отель, сообщает RT.

Понимая, что всем им грозит трибунал, военнослужащие поговорили с корреспондентом газеты и сообщили ему, что брошены своим командованием и молятся о том, чтобы выжить.

Иногда в рационе военных была только одна картофелина в день. Оружия, боеприпасов и подготовки им также не хватало. Помимо этого, по словам командира и его товарищей, раненых долго не эвакуируют, поэтому многие из них умирают еще на позициях.

Через несколько часов после выхода интервью Служба военной безопасности арестовала боевиков за "дезертирство".