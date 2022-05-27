На Украине арестованы военные ВСУ, которые в интервью изданию The Washington Post рассказали о тяжёлом положении украинской армии.
По словам командира роты Сергея Лапко, он "не мог больше это терпеть", поэтому вместе со своими бойцами покинул позиции и уехал в отель, сообщает RT.
Понимая, что всем им грозит трибунал, военнослужащие поговорили с корреспондентом газеты и сообщили ему, что брошены своим командованием и молятся о том, чтобы выжить.
Иногда в рационе военных была только одна картофелина в день. Оружия, боеприпасов и подготовки им также не хватало. Помимо этого, по словам командира и его товарищей, раненых долго не эвакуируют, поэтому многие из них умирают еще на позициях.
Через несколько часов после выхода интервью Служба военной безопасности арестовала боевиков за "дезертирство".
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Сделать селфи на фоне поверженной техники у бойцов украинской армии не получилось.