Штурмовики Воздушно-космических сил (ВКС РФ) Су-25 громят бегущих из Красного Лимана боевиков ВСУ.
Вооружённые силы России (ВС РФ) продолжают специальную военную операцию (СВО) по демилитаризации и денацификации Украины. Вчера пленный десантник Вооружённых сил Украины (ВСУ) заявил, что их разгромили под Лиманом. Более 100 украинских военных погибли, а многие попали в плен.
Военный источник ИА "Русская Весна" сообщает, что штурмовики Су-25 громят бегущих из Лимана бойцов ВСУ. Не пожелавшие сложить оружие боевики решили отходить, но бойцы группировки "Отважные" продолжают наступление. Источник сообщает, что их поддерживает авиация.
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Сделать селфи на фоне поверженной техники у бойцов украинской армии не получилось.