РВ: штурмовики ВКС РФ Су-25 громят бегущих из Красного Лимана боевиков ВСУ

Штурмовики Воздушно-космических сил (ВКС РФ) Су-25 громят бегущих из Красного Лимана боевиков ВСУ.

Вооружённые силы России (ВС РФ) продолжают специальную военную операцию (СВО) по демилитаризации и денацификации Украины. Вчера пленный десантник Вооружённых сил Украины (ВСУ) заявил, что их разгромили под Лиманом. Более 100 украинских военных погибли, а многие попали в плен.

Военный источник ИА "Русская Весна" сообщает, что штурмовики Су-25 громят бегущих из Лимана бойцов ВСУ. Не пожелавшие сложить оружие боевики решили отходить, но бойцы группировки "Отважные" продолжают наступление. Источник сообщает, что их поддерживает авиация.