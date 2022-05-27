Попавший в плен бывший десантник ВСУ рассказал о страшном разгроме под Лиманом: больше сотни убитых, множество украинских солдат сложило оружие.
"Мы приняли бой, попали в окружение, попытались выйти и решили сдаться", — пояснил на допросе ВСУшник.
Боец 79-й десантно-штурмовой бригады пожаловался на очень плохое снабжение подразделений.
"С вооружением плохо, боекомплекта мало, продовольствия практически не было", — рассказал он.
Про оснащение военной техникой подразделений пленный уточнил, что та "сгорела или была подбита".
Также захваченный десантник раскритиковал иностранное оружие. По его словам, противотанковые ракеты NLAW были поставлены с севшими батарейками, а потому оказались бесполезны.
Пленного попросили передать несколько слов товарищам, но он уточнил, что его друзья либо отказались воевать и были арестованы, либо были ранены и убиты на поле боя.
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Сделать селфи на фоне поверженной техники у бойцов украинской армии не получилось.