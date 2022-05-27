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Автор Антон Уткин

Захваченный ВСУшник: под Лиманом разгром, сотни убитых, множество в плену

Силовые структуры

Попавший в плен бывший десантник ВСУ рассказал о страшном разгроме под Лиманом: больше сотни убитых, множество украинских солдат сложило оружие.

Захваченный ВСУшник: под Лиманом разгром, сотни убитых, множество в плену

"Мы приняли бой, попали в окружение, попытались выйти и решили сдаться", — пояснил на допросе ВСУшник.

Боец 79-й десантно-штурмовой бригады пожаловался на очень плохое снабжение подразделений.

"С вооружением плохо, боекомплекта мало, продовольствия практически не было", — рассказал он.

Про оснащение военной техникой подразделений пленный уточнил, что та "сгорела или была подбита".

Также захваченный десантник раскритиковал иностранное оружие. По его словам, противотанковые ракеты NLAW были поставлены с севшими батарейками, а потому оказались бесполезны.

Пленного попросили передать несколько слов товарищам, но он уточнил, что его друзья либо отказались воевать и были арестованы, либо были ранены и убиты на поле боя.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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