Глава Луганской ОВА Гайдай допустил отход ВСУ из Северодонецка

В городе Северодонецке и его окрестностях идут ожесточённые боевые действия. На фоне этого глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что командование Вооружённых сил Украины может рассмотреть вариант отвода войск от Северодонецка во избежание полного окружения союзными войсками РФ и защитников Донбасса.

"Не исключено, что для того, чтобы не попасть в окружение, придется отойти", — заявил он.

По мнению российского политолога Руслана Осташко, слова Гайдая можно расценивать как объявление о подготовке массового бегства украинских военных из Северодонецка.