Российские войска занимают две трети города Северодонецка.
Об этом сообщает писатель, боец ополчения и политический деятель Захар Прилепин со ссылкой на главу украинской городской администрации и сотрудника СБУ Александра Стрюка.
Западная граница города проходит по Северскому Донцу (на другом берегу — Лисичанск), через который осталось два моста — на севере недалеко от захваченного Рубежного, и на юге — мост "Юбилейный", сообщает публицист.
По его словам, быстро ехать через данный мост нельзя, и при передвижении днем украинская военная техника становится легкой мишенью и очевидно, что еще один мост — вблизи Рубежного — простреливается еще сильнее.
В ЛНР утверждают, что он вообще находится под их контролем. И сообщают, что через южный, "Юбилейный" мост крупная военная техника передвигаться не может.
Таким образом, делают вывод луганчане, Северодонецк отрезан.
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Сделать селфи на фоне поверженной техники у бойцов украинской армии не получилось.