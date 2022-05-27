СБУ: российские войска занимают две трети Северодонецка

Российские войска занимают две трети города Северодонецка.

Об этом сообщает писатель, боец ополчения и политический деятель Захар Прилепин со ссылкой на главу украинской городской администрации и сотрудника СБУ Александра Стрюка.

Западная граница города проходит по Северскому Донцу (на другом берегу — Лисичанск), через который осталось два моста — на севере недалеко от захваченного Рубежного, и на юге — мост "Юбилейный", сообщает публицист.

По его словам, быстро ехать через данный мост нельзя, и при передвижении днем украинская военная техника становится легкой мишенью и очевидно, что еще один мост — вблизи Рубежного — простреливается еще сильнее.

В ЛНР утверждают, что он вообще находится под их контролем. И сообщают, что через южный, "Юбилейный" мост крупная военная техника передвигаться не может.

Таким образом, делают вывод луганчане, Северодонецк отрезан.