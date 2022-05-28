Минобороны РФ опубликовало кадры боя подразделений ВДВ с украинскими боевиками

Министерство обороны РФ обнародовало кадры боя Воздушно-десантных войск России с украинскими боевиками. На видеозаписи видно, как российские десантники подавляют огнём попытку ВСУ отбить опорный пункт.

В ведомстве пояснили, что десантники вели огонь из занятой ими украинской траншеи по военным ВСУ, отступившим в лесопосадку. По данным Минобороны, бойцы РФ использовали в ходе боя стрелковое оружие, в том числе снайперские винтовки, пулемёты и гранатомёты.

В пресс-службе оборонного ведомства журналистам также рассказали, что во время наступления российские десантники подавили сопротивление ротного опорного пункта ВСУ, находящегося на выгодной высоте. Оставив свои позиции, украинские солдаты попытались контратаковать, но бойцы РФ открыли огонь.