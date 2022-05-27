Леонков: ВСУ пойдут атаковать Херсон после поражения в Донбассе

Несмотря на непреодолимое желание киевского режима истощить российскую армию, союзные войска продолжают наступление. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков. Он отметил, что даже западные аналитики признали: ВСУ проиграли битву за Донбасс.

"Оборона Донбасса ещё может продержаться несколько недель максимум, а, может быть, скоро посыплется", — отметил Леонков.

Однако западные страны продолжают накачивать Украину вооружением. Вашингтон может передать ВСУ системы залпового огня M270 MLRS. По мнению Леонкова, украинские силовики могут применить против российских войск американские РСЗО на Херсонском направлении после того, как ВСУ потерпят поражение в Донбассе.

"Они попытаются собрать там все средства нападения (включая авиацию, которая летает с территории Румынии). Эти установки, скорее всего, тоже будут использовать румынские расчёты, которые зайдут туда под видом украинцев", — заявил Леонков.

Он отметил, что именно Херсонское направление важно для группировки противника тем, что российские войска вышли на правый берег Днепра. В том случае, если ВС РФ начнут оттуда развивать наступление, то ВСУ не смогут построить оборонительный рубеж на правом берегу. Если манёвры Украины смогут воплотиться в реальность, произойдёт мощный пропагандистский эффект, якобы ВСУ пошли в контрнаступление и взяли под контроль Херсон.