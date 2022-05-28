Военкор Коц: бойцы группировки "О" захватили комплект Starlink от Илона Маска

Во время освобождения города Лиман российские бойцы захватили комплект спутникового интернета Starlink, рассказал военный корреспондент Александр Коц.

"Крутейший трофей группировки "О" в Красном Лимане. Парни получили подарок от Илона Маска — комплекс спутникового интернета Старлинк, которым пользовались здесь ВСУ", — написал журналист.

По его словам, с помощью такого же аппарата на связь с внешним миром выходили командиры националистического батальона Калина, Волына и Редис из катакомб под "Азовсталью". Военкор предположил, что это первая подобная находка российских бойцов и обещал позже сообщить подробности.

Журналиста поправил Максим Фомин, военный писатель, находящийся сейчас в Донбассе. Он уточнил, что российским бойцам и раньше попадались такие трофеи, но это старались не афишировать.