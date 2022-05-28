Морские пехотинцы ВСУ в апреле перед сдачей в плен в Мариуполе потеряли 102 человека убитыми и почти четыре сотни ранеными.
Об этом военному корреспонденту RT Мураду Газдиеву рассказал полковник Владимир Баранюк.
Напомним, он командовал 36 бригадой морпехов ВСУ и попал в плен с начштаба полковником Дмитрием Кормянковым после попытки выйти с предприятия "Азовмаш", расположенного северо-западнее "Азовстали".
По словам Баранюка, моральный дух в отряде стал падать, когда начались человеческие потери.
"Где-то в начале апреля, в конце марта стало действительно тяжело", — говорит пленный полковник.
Выразить отношение к тому, что им приказали сражаться до последнего солдата, а нацистам "Азова"* с "Азовстали" — сберечь жизни, украинский офицер не смог.
"Пускай это на их совести и на совести их командиров будет", — говорит Баранюк.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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