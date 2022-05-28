В Виннице на фурах с погибшими в СВО написано: "Добрый вечер, мы с Украины"

На западную Украину стали часто приходить грузовики с телами боевиков националистических батальонов, ВСУ и нацгвардии.

На очередной фуре, на которой привезли в Винницу мёртвых военнослужащих, погибших в Донбассе, "красовалась" циничная надпись: "Доброго вечера, мы из Украины!".

Пользователи Интернета уже отметили, что "никто еще так не глумился над погибшими украинцами, как администрация Винницкой области.

И если в 2014 году тела привозили на микроавтобусах, то теперь нужны целые фуры. Ну и как верх цинизма и глупости — на борту фур надпись из мема.