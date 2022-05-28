Украинский гарнизон в Северодонецке запрашивает возможность "эвакуации", о чём свидетельствуют данные радиоперехватов. Количество подобных запросов увеличилось после неудачных попыток украинских военных осуществить разведку боем на направлении к посёлку Щедрищево и в районе Метёлкино и Вороново.
Сообщая сегодня об этом, издание "Военное обозрение" уточняет, что украинский гарнизон запрашивает информацию у своего командования о вариантах безопасного направления для отвода войск из Северодонецка. Командование же ждёт ответа от Киева, который пока указаний не даёт.
Группировки ВСУ в Лисичанске и Северодонецке находятся в критической ситуации, поскольку отвод войск без прорыва окружения уже невозможен. Союзные войска РФ и защитников Донбасса сжимают кольцо вокруг позиций противника. По данным издания, командование ВСУ не направляет никаких деблокирующих сил к Северодонецку и Лисичанску, что вызывает рост недовольства среди личного состава украинской армии.
"Мобилизованные украинские военные буквально отказываются выходить на позиции, говоря о том, что им в прямом смысле слова "нечем противостоять танкам и артиллерии", — пишет "Военное обозрение".
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Украинские военные проигрывают в битве за Донбасс в ходе военной спецоперации.