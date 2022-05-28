Радиоперехваты ВС РФ информируют о запросе ВСУ в Северодонецке на эвакуацию

Украинский гарнизон в Северодонецке запрашивает возможность "эвакуации", о чём свидетельствуют данные радиоперехватов. Количество подобных запросов увеличилось после неудачных попыток украинских военных осуществить разведку боем на направлении к посёлку Щедрищево и в районе Метёлкино и Вороново.

Сообщая сегодня об этом, издание "Военное обозрение" уточняет, что украинский гарнизон запрашивает информацию у своего командования о вариантах безопасного направления для отвода войск из Северодонецка. Командование же ждёт ответа от Киева, который пока указаний не даёт.

Группировки ВСУ в Лисичанске и Северодонецке находятся в критической ситуации, поскольку отвод войск без прорыва окружения уже невозможен. Союзные войска РФ и защитников Донбасса сжимают кольцо вокруг позиций противника. По данным издания, командование ВСУ не направляет никаких деблокирующих сил к Северодонецку и Лисичанску, что вызывает рост недовольства среди личного состава украинской армии.