Вилкул: военный завод в Кривом Роге уничтожен мощным ракетным ударом ВС РФ

Вооружённые силы России 28 мая, ближе к вечеру, нанесли мощные удары по военному объекту в городе Кривой Рог, который пока ещё находится под контролем Киева.

Очевидцы сообщают о мощных взрывах, в результате которых крупный завод военно-промышленного комплекса Украины выведен из строя. Информацию подтверждает глава военной администрации Александр Вилкул в своих социальных сетях:

"Прилет нескольких ракет на территорию одного из промышленных предприятий промзоны Кривого Рога. Завод практически уничтожен. Слышны взрывы. В ликвидации последствий пожара задействованы подразделения спасателей"

В ходе спецоперации на Украине высокоточными ударами ВС России уничтожаются исключительно военные объекты.