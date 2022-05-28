Вооружённые силы России 28 мая, ближе к вечеру, нанесли мощные удары по военному объекту в городе Кривой Рог, который пока ещё находится под контролем Киева.
Очевидцы сообщают о мощных взрывах, в результате которых крупный завод военно-промышленного комплекса Украины выведен из строя. Информацию подтверждает глава военной администрации Александр Вилкул в своих социальных сетях:
"Прилет нескольких ракет на территорию одного из промышленных предприятий промзоны Кривого Рога. Завод практически уничтожен. Слышны взрывы. В ликвидации последствий пожара задействованы подразделения спасателей"
В ходе спецоперации на Украине высокоточными ударами ВС России уничтожаются исключительно военные объекты.
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