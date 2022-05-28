Продолжается специальная военная операция России по демилитаризации и денацификации Украины. Высокоточными ракетными ударами уничтожаются объекты военной инфраструктуры противника.
Как сообщает издание "Русская Весна", в городе Кривой Рог раздался мощный взрыв в результате нанесения ракетного удара. Сирены воздушной тревоги звучат во многих областях Украины. Глава военной администрации города Александр Вилкул подтвердил информацию о взрыве. По данным издания, крылатая ракета также была замечена на пути к Волыни.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Украинские военные проигрывают в битве за Донбасс в ходе военной спецоперации.