В Кривом Роге раздался мощный взрыв в результате нанесения ракетного удара

Продолжается специальная военная операция России по демилитаризации и денацификации Украины. Высокоточными ракетными ударами уничтожаются объекты военной инфраструктуры противника.

Как сообщает издание "Русская Весна", в городе Кривой Рог раздался мощный взрыв в результате нанесения ракетного удара. Сирены воздушной тревоги звучат во многих областях Украины. Глава военной администрации города Александр Вилкул подтвердил информацию о взрыве. По данным издания, крылатая ракета также была замечена на пути к Волыни.