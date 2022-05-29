Полковник Алёхин: поляки не нападут на русских в Незалежной — "Кишка тонка"

Все разговоры о возможном введении польских военных на территорию Незалежной лишь пропагандистский ход, заявил полковник запаса Геннадий Алёхин. По его словам, у Варшавы не хватит смелости пойти на конфронтацию с Россией.

По мнению военного эксперта, речь не только о прямом столкновении, но и прокси-войне.

"Это чисто пропагандистские заявления неадекватных польских и украинских лидеров. Никуда Польша не сунется. Кишка тонка", — заявил полковник запаса "Украине.ру".

По мнению эксперта, все высказывания Киева о якобы готовности поляков напасть на ВС РФ лишь пропагандистская риторика, которую уже не стоит воспринимать всерьёз.