Все разговоры о возможном введении польских военных на территорию Незалежной лишь пропагандистский ход, заявил полковник запаса Геннадий Алёхин. По его словам, у Варшавы не хватит смелости пойти на конфронтацию с Россией.
По мнению военного эксперта, речь не только о прямом столкновении, но и прокси-войне.
"Это чисто пропагандистские заявления неадекватных польских и украинских лидеров. Никуда Польша не сунется. Кишка тонка", — заявил полковник запаса "Украине.ру".
По мнению эксперта, все высказывания Киева о якобы готовности поляков напасть на ВС РФ лишь пропагандистская риторика, которую уже не стоит воспринимать всерьёз.
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