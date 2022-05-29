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Автор Екатерина Широкова

Генерал-полковник Шпак: США запретили полякам вводить войска на Украину

Силовые структуры

Вашингтон опасается прямого столкновения с российской стороной из-за Украины и поэтому запретил Польше вводить свои войска на территорию Незалежной, считает экс-командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Георгий Шпак.

Генерал-полковник Шпак: США запретили полякам вводить войска на Украину

Как подчеркнул военный, Польша — член Североатлантического альянса, а значит, "один выстрел" со стороны поляков может привести к масштабной войне.

"Польша входит в НАТО, а один выстрел со стороны НАТО в сторону России — это начало Третьей мировой войны. Это понимают все, и, думаю, Варшава получила из Вашингтона очень чёткую команду: не инициативничать", — пояснил генерал-полковник в беседе с RT.

По его словам, США не намерены "гибнуть" ни за Украину, ни за Польшу. Тогда как, если польские войска войдут "под своим флагом" в Незалежную, есть риск "ядерного конфликта" между мировыми державами, в котором не будет победителей.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
Темы сша польша россия украина георгий шпак
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