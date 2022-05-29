Расположение опорных пунктов ВСУ вычисляют по фотографиям боевиков в соцсетях

Боевики ВСУ очень любят хвастаться своим бытом в социальных сетях. Эти фотографии позволяют точно наводить российскую артиллерию на их опорные пункты.

Позиции ВСУ

Накануне украинские "защитники" Николаева показали в интернете, как обустроили импровизированный спортзал на своей позиции к югу от города. В кадр попало несколько опор ЛЭП, что позволило подписчикам российского Telegram-канала, опираясь на характерный фон, определить точное место съемки.