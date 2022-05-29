Расчёты самоходных артиллерийских установок "Малка" нанесли точные удары по позициям боевиков ВСУ в лесном массиве, сообщили в Минобороны России. Согласно информации, прицельный, точечный огонь вёлся с большой дальности.
Огонь вели с закрытых позиций осколочно-фугасными снарядами. Дальность расчёта составила до 40 километров.
"В ходе проведения специальной военной операции расчёты самоходных артиллерийских установок "Малка" нанесли точные удары по назначенным целям на больших дальностях. Огнём самоходных артиллерийских установок "Малка" были уничтожены позиции ВСУ, укрепившиеся в лесном массиве", — сообщили в Минобороны страны.
Как подчеркнули в военном ведомстве, за позициями украинских боевиков следят и днём, и ночью при помощи беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10". Также в любое время суток проводится наведение артиллерийских орудий.
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