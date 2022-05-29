На данный момент в городе Северодонецке по-прежнему проходят боевые действия. Союзным войскам удалось выйти к промзоне, которую контролирует группировка противника. Военные корреспонденты отмечают, что на данный момент рано говорить о взятии города под полный контроль, однако успехи союзных войск в регионе значительны.
Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что жилая застройка Северодонецка уже освобождена от украинских националистов. Бойцы отряда "Ахмат" и Народной милиции ЛНР заняли север города, с востока вошли подразделения российского спецназа, наступление идёт с трёх сторон.
Украинское командование на данный момент не собирается отводить войска из Северодонецка и Лисичанска, несмотря на угрозу окончательного окружения, передаёт "Военное обозрение".
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