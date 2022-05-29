Союзные войска России и НМ ЛНР выбили ВСУ из жилой застройки Северодонецка

На данный момент в городе Северодонецке по-прежнему проходят боевые действия. Союзным войскам удалось выйти к промзоне, которую контролирует группировка противника. Военные корреспонденты отмечают, что на данный момент рано говорить о взятии города под полный контроль, однако успехи союзных войск в регионе значительны.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что жилая застройка Северодонецка уже освобождена от украинских националистов. Бойцы отряда "Ахмат" и Народной милиции ЛНР заняли север города, с востока вошли подразделения российского спецназа, наступление идёт с трёх сторон.

Украинское командование на данный момент не собирается отводить войска из Северодонецка и Лисичанска, несмотря на угрозу окончательного окружения, передаёт "Военное обозрение".