По мнению военного аналитика Якоба Каарсо, российская армия взяла под контроль территорию, чьей обороне Украина уделяла особое внимание. Эксперт считает, что решающую роль в прорыве ВС РФ под Попасной сыграла огневая мощь. Украинские войска оказались к этому не готовы. В результате российские военные довели своё наступление до конца.
После успешной операции в регионе ВС РФ значительно продвинулись, и теперь противника ожидает следующий прорыв. Не исключено, что в скором времени украинские линии снабжения Северодонецка на восточном берегу Донца будут перерезаны.
"Взяв под контроль всю Луганщину, Россия одержит мощную символическую победу. Украинцы оказались не готовы к российскому наступлению и не получили подкрепления вовремя", — отмечает Каарсо в издании TV2.
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Украинские военные проигрывают в битве за Донбасс в ходе военной спецоперации.