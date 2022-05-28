TV2: победа России на Украине стала реальностью после прорыва под Попасной

По мнению военного аналитика Якоба Каарсо, российская армия взяла под контроль территорию, чьей обороне Украина уделяла особое внимание. Эксперт считает, что решающую роль в прорыве ВС РФ под Попасной сыграла огневая мощь. Украинские войска оказались к этому не готовы. В результате российские военные довели своё наступление до конца.

После успешной операции в регионе ВС РФ значительно продвинулись, и теперь противника ожидает следующий прорыв. Не исключено, что в скором времени украинские линии снабжения Северодонецка на восточном берегу Донца будут перерезаны.

"Взяв под контроль всю Луганщину, Россия одержит мощную символическую победу. Украинцы оказались не готовы к российскому наступлению и не получили подкрепления вовремя", — отмечает Каарсо в издании TV2.