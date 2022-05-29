По мнению генерал-полковника Андрея Картаполова, процесс сдачи в плен украинских националистов в Мариуполе был необратим. Он отметил, что все боевики рано или поздно начнут рассказывать о намерениях киевского режима. Тогда, отметил Картаполов, президент Незалежной Владимир Зеленский и его западные кураторы окажутся в неловком положении.
Генерал-полковник подчеркнул, что военные ВСУ складывают оружие и сдают в плен ежедневно.
"Процесс пошёл, он необратим. Наша задача сейчас — максимально беречь своих людей, давить огневым поражением все опорные пункты, уничтожать технику противника, особенно западную, которую пытаются подвозить", — сказал Картаполов в беседе с ИА SM-News.
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