Генерал Картаполов: процесс сдачи в плен боевиков ВСУ стал необратимым

По мнению генерал-полковника Андрея Картаполова, процесс сдачи в плен украинских националистов в Мариуполе был необратим. Он отметил, что все боевики рано или поздно начнут рассказывать о намерениях киевского режима. Тогда, отметил Картаполов, президент Незалежной Владимир Зеленский и его западные кураторы окажутся в неловком положении.

Генерал-полковник подчеркнул, что военные ВСУ складывают оружие и сдают в плен ежедневно.