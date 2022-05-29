Штаб ТерО ДНР: ВСУ снова обстреливают Макеевку. Есть жертвы

Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщает о возобновившихся обстрелах Макеевки со стороны ВСУ. Не менее четырёх человек получили ранения, один мирный житель погиб.

"В результате артиллерийского обстрела с позиций украинских боевиков, в пос. Восточный Червоногвардейского района Макеевки по ул. Коккинаки возле магазина горит автомобиль. В Кировском районе Макеевки по ул. Растрелли повреждения получил многоквартирный дом, ранен мужчина. По ул. Героев Сталинграда на территории школы №8 ранения получили ещё 1 мирный житель. По ул. Туполева у магазина "Вариант" ранена женщина", — сообщает Штаб ТерО.

Город периодически подвергается обстрелам сил киевского режима с начала спецоперации на Украине. Представительство ДНР в СЦКК сообщает, что ВС Украины выпустили по Макеевке 8 снарядов калибром 122 милиметра.

Людей призывают не выходить из дома без лишней надобности, а во время обстрелов не покидать убежища.