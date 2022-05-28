Киев пытается отвлечь внимание от неудач в Донбассе. Красный Лиман взят под контроль ВС РФ и НМ ДНР, сидельцы с "Азовстали" сдались в плен, прорвана оборона Попасной и Северодонецка — всё это киевские власти хотели прикрыть хоть каким-то успехом ВСУ. Аналитики полагали, что на херсонском направлении может быть контратака. Предположения сбылись, но попытки украинской армии не увенчались успехом.
Военные эксперт Алексей Леонков согласен с коллегами. Наиболее вероятное направление контрнаступления ВСУ — херсонское. В самом начале СВО Херсон взят под контроль ВС РФ, "перемога" на этом направлении могла бы стать выгодной Киеву и отвлечь внимание украинцев от больших потерь и неудач, считает эксперт.
28 мая поступила информация, что подразделения ВС Украины в Николаеве сделали попытку контратаки в селе Давыдов Брод. Украинские силы хотели отрезать снабжение ВС РФ, захватив плацдарм на берегу реки Ингулец для дальнейшего наступления в направлении новой Каховки.
Информресурсы сообщают, что задумка не удалась. ВСУ переоценили свои силы и недооценили противника. Подразделения попали в "огневой мешок" и были рассены. Озвучены потери украинской стороны: потеряно порядка 20 бронемашин и танков, около 160 боевиков ликвидировано. Удары наносились ВКС РФ, сообщает "МК". Данные не подтверждены официальными военными ведомствами.
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Украинские военные проигрывают в битве за Донбасс в ходе военной спецоперации.