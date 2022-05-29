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Автор Светлана Нерадовская

Кнутов: чтобы прервать связь между США и Киевом, РФ должна отключить Starlink

Силовые структуры

По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, Россия может изменить ход спецоперации на Украине, если захватит комплекс Starlink.

Кнутов: чтобы прервать связь между США и Киевом, РФ должна отключить Starlink

Кнутов объяснил, что Starlink представляют из себя очень компактные устройства, оснащённые антенной. Несколько десятков тысяч спутников Starlink в силу своей миниатюрности используются не для отслеживания, а для обмена информацией, в частности, военными Пентагона. Эти спутники обеспечивают связь в режиме онлайн в любое время, из любой точки мира, уточнил специалист.

Если Россия сможет отключить эти спутники, то боевые действия на Украине могут пойти в ином направлении, считает Кнутов.

"Это актуально сейчас, так как в случае военного конфликта — это является сильнейшим средством связи, передающим большой поток информации", — подчеркнул эксперт в разговоре с "Народными Новостями".

Он также рассказал, каким образом Россия могла бы отключить систему связи Starlink.

"Первым делом, с помощью электромагнитных средств противодействия, которые можно использовать как в космосе, так и на земле. Также можно с земли запустить систему противоспутниковой обороны, которая будет создавать мощный электромагнитный импульс в космическом пространстве, способный вывести целую группу спутников Starlink из строя, нарушив таким образом цепочку передачи информации", — пояснил Кнутов.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
Темы сша украина юрий кнутов
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