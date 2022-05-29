По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, Россия может изменить ход спецоперации на Украине, если захватит комплекс Starlink.
Кнутов объяснил, что Starlink представляют из себя очень компактные устройства, оснащённые антенной. Несколько десятков тысяч спутников Starlink в силу своей миниатюрности используются не для отслеживания, а для обмена информацией, в частности, военными Пентагона. Эти спутники обеспечивают связь в режиме онлайн в любое время, из любой точки мира, уточнил специалист.
Если Россия сможет отключить эти спутники, то боевые действия на Украине могут пойти в ином направлении, считает Кнутов.
"Это актуально сейчас, так как в случае военного конфликта — это является сильнейшим средством связи, передающим большой поток информации", — подчеркнул эксперт в разговоре с "Народными Новостями".
Он также рассказал, каким образом Россия могла бы отключить систему связи Starlink.
"Первым делом, с помощью электромагнитных средств противодействия, которые можно использовать как в космосе, так и на земле. Также можно с земли запустить систему противоспутниковой обороны, которая будет создавать мощный электромагнитный импульс в космическом пространстве, способный вывести целую группу спутников Starlink из строя, нарушив таким образом цепочку передачи информации", — пояснил Кнутов.
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