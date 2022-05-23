Кнутов: "Уже существует карта раздела Украины"

Сегодня РФ не может помешать Варшаве аннексировать запад Украины.

Однако, когда будут восстановлены у установлены города Донбасса, можно будет вести разговор о территориях Украины.

Об этом сообщил директор Музея войск ПВО и военный эксперт Юрий Кнутов.

Западная Украина никогда не была и не будет пророссийской, уверен эксперт. Правда, всегда будет также и антипольской, и установление контроля Польшей приведёт к конфликтам между поляками и украинцами. И мы этому препятствовать не должны, говорит Кнутов.

У России пока нет рычагов, чтобы не допустить аннексии. Дипломатические заявления будут, но в итоге всё идёт к разделу Украины. А там и Венгрия с Румынией подключатся.