Сегодня РФ не может помешать Варшаве аннексировать запад Украины.
Однако, когда будут восстановлены у установлены города Донбасса, можно будет вести разговор о территориях Украины.
Об этом сообщил директор Музея войск ПВО и военный эксперт Юрий Кнутов.
Западная Украина никогда не была и не будет пророссийской, уверен эксперт. Правда, всегда будет также и антипольской, и установление контроля Польшей приведёт к конфликтам между поляками и украинцами. И мы этому препятствовать не должны, говорит Кнутов.
У России пока нет рычагов, чтобы не допустить аннексии. Дипломатические заявления будут, но в итоге всё идёт к разделу Украины. А там и Венгрия с Румынией подключатся.
"Уже существует карта раздела Украины, когда Киев и прилегающие к нему регионы — это Украина, территория от Харькова до Приднестровья отойдёт к России, а западные области отойдут к Польше, Румынии и Венгрии. В ближайшей перспективе вероятность такого сценария велика", — подытожил аналитик.
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