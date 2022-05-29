ВСУшница пыталась прикинуться мамой двух детей, родителей которых она застрелила

Националисты террористического батальона "Азов"*, а также боевики нацгвардии и ВСУ под различными предлогами и разными видами пытались выбраться из Мариуполя.

Чтобы скрыть свои многочисленные военные преступления, некоторые нацисты шли на абсолютно отчаянные попытки. Причём, не менее коварны и жестоки были и представительницы прекрасной половины человечества.

Например, беглая украинская националистка пыталась прикинуться мамой двух детей.

Юлию Паевскую (с позывным "Тайра") поймали, когда она на машине медицинской службы пыталась бежать с металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Она утверждала, что является матерью двоих детей и к тому же ранена.

Однако дети, которые были с ней, рассказали, что эта нацистка застрелила их родителей и угрожала им убийством.

Теперь Паевская ждёт своего сурового приговора.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.