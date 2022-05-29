ВС РФ и НМ ЛНР освободили несколько населённых пунктов к юго-западу от Попасной

Украинское командование ранее сообщало, что будет нанесён удар по так называемому Попаснянскому выступу. Но на данный момент о контратаке на этом направлении речи нет, так как за последние сутки ВС РФ и НМ ЛНР увеличили зону контроля на данном выступе.

Армия России продвигается к юго-западу от Попасной, ликвидируя позиции противника, сокращая одновременно линию фронта в районе Светлодарска и Мироновского. Населённые пункты Криничное и Воздвиженка взяты под контроль, идёт зачистка Мироновки. В Районе Угледарской ТЭС ведутся бои. ВС Украины держатся за единственную преграду в виде Мироновского водохранилища. Дорога Артёмовск-Лисичанск в районе Берестовки и Нагорного находится под контролем ВС России, сообщает "Военное обозрение".