Украинское командование ранее сообщало, что будет нанесён удар по так называемому Попаснянскому выступу. Но на данный момент о контратаке на этом направлении речи нет, так как за последние сутки ВС РФ и НМ ЛНР увеличили зону контроля на данном выступе.
Армия России продвигается к юго-западу от Попасной, ликвидируя позиции противника, сокращая одновременно линию фронта в районе Светлодарска и Мироновского. Населённые пункты Криничное и Воздвиженка взяты под контроль, идёт зачистка Мироновки. В Районе Угледарской ТЭС ведутся бои. ВС Украины держатся за единственную преграду в виде Мироновского водохранилища. Дорога Артёмовск-Лисичанск в районе Берестовки и Нагорного находится под контролем ВС России, сообщает "Военное обозрение".
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