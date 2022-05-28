WarGonzo: комбат НМ ДНР "Пуля" рассказал детали штурма в пригороде Авдеевки

2-й тербат НМ ДНР продвинулся ещё на полтора километра и занял позиции неонацистов в пригороде Авдеевки. Семён Пегов, военкор проекта WarGonzo, взял интервью у донбасского комбата с позывным "Пуля". В результате штурма выполнена основная задача: появилась возможность контролировать дорогу и наблюдать за противником, подготовив плацдарм для начала непосредственного штурма в самом городе.

Командир рассказывает, что населённый пункт, который взят под контроль, примыкает к дороге Авдеевка-Горловка. Противник занимал его больше 6 лет, оттуда же контролировалась Ясиноватая. Район был хорошо укреплён, но танки батальона "Сомали" вошли первыми в укрепрайоны и расчистили путь.

Далее вошла пехота и закрепилась на местности. "Пуля" сообщает, что теперь у тербата НМ ДНР есть закреплённое место, с которого удобно контролировать ситуацию.