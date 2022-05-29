Военный эксперт Леонков: Запорожье не станет вторым Мариуполем

Чтобы контролировать крупные населённые пункты, необходимы группировки войск с большой численностью. Но у ВСУ на данный момент нет возможности из создать, считает военный эксперт Алексей Леонков.

Украинская армия понесла серьёзные потери в ходе специальной военной операции. Уничтожено и взято в плен большинство боевиков, которые имели боевой опыт. Восполнить эти потери сейчас ВСУ будет крайне сложно, а, следовательно, и организовать оборону такую, как была в Мариуполе, не представляется возможным.