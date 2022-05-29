Чтобы контролировать крупные населённые пункты, необходимы группировки войск с большой численностью. Но у ВСУ на данный момент нет возможности из создать, считает военный эксперт Алексей Леонков.
Украинская армия понесла серьёзные потери в ходе специальной военной операции. Уничтожено и взято в плен большинство боевиков, которые имели боевой опыт. Восполнить эти потери сейчас ВСУ будет крайне сложно, а, следовательно, и организовать оборону такую, как была в Мариуполе, не представляется возможным.
"Мариуполь с 500-тысячным населением контролировала группировка в 20 тысяч человек. В Мариуполе были все виды тяжёлого вооружения (РСЗО, миномёты, артиллерия, танки, БМП и бронетранспортёры). Создать такую же группировку в Запорожье, Днепропетровские и Кривом Роге по нынешним временам невозможно", — цитирует Леонкова "Украина.ру".
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