Украинские власти решили возродить националистический полк "Азов"*. Радикалы в новый состав уже набраны и прошли обучение.
Киевский режим обещал украинцам вернуть националистов из "Азова"* на родину, но сейчас уже ясно, что боевиков ждут суды и тюрьмы в России. Вместо сложивших оружие "азовцев"* решено набрать новых.
По информации украинских источников, полк под номером 98 уже прошёл боевое слаживание на полигоне "Близнецы" в Запорожье. Как утверждают украинские Telegram-каналы, обучение проводили инструкторы из Польши.
В настоящее время нацбат действует недалеко от Гуляй Поля, где вместе с прочими украинскими вооруженными формированиями использует тактику малых групп. Таким образом выявляются слабые места в боевых порядках союзных сил ВС РФ и ополчения ЛДНР. При обнаружении подразделений со стрелковым оружием в бой бросают бронетанковые части, в том числе в ночное время.
* украинский националистический батальон, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.
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