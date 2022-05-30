Служба безопасности Украины после одесской трагедии 2 мая 2014 года настолько запугала горожан, что пророссийские силы будут заметны там лишь с приходом в Одессу регулярной Армии РФ.
Об этом сообщил политический эксперт, депутат Госдумы РФ и интеллектуал Анатолий Вассерман.
У депутата, как у бывшего одессита спросили, ждут ли в Одессе освободительную армию.
"Ждут, но молча. Насколько я наслышан, буквально в первые пару недель после 2 мая СБУ создала несколько "подпольных организаций", и на эту приманку, как на живца, вытащила очень многих из тех, кто готов был участвовать в борьбе против этого переворота. И сейчас те, кто готов, скорее всего, стараются это не показывать", — сообщил Вассерман.
По его словам, пророссийские силы там проявятся лишь в самый последний момент, когда в Одессу уже действительно войдёт регулярная Армия России.
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