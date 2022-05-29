Международная организация Европол серьёзно и обосновано опасается, что оружие, которое поставляют на Украину, в результате останется в руках преступного элемента.
Об этом сообщает немецкое издание N-TV.
"Когда-нибудь боевые действия закончатся. Мы хотим избежать ситуации, которая возникла 30 лет назад во время югославских войн", — сказал директор полицейской службы Евросоюза Катрин де Болль.
Преступные группы на территории бывшей Югославии и по сей день используют оружие, которое осталось после конфликтов на Балканском полуострове. В связи с этим Европол хочет создать международную рабочую группу, которая будет заниматься разработкой стратегий того, как не допускать подобного сценарий в настоящее время.
Помимо этого, служба наблюдает за перемещением между Европейским Союзом и Украиной известных экстремистов, а также за добровольцами, которые вернулись домой после российской спецоперации, не выдержав реальности боевых действий в Донбассе.
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