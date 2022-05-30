Борис Рожин: Разведка MI-6 предупредила Генштаб ВСУ о скором штурме Северска

Британская разведка Mi-6 передала Генштабу ВСУ данные, согласно которым российские подразделения перегруппировывают силы для штурма Северска и Берестового.

Таким образом, Владимиру Зеленскому в кратчайшее время необходимо отдать приказ об отводе группировки из Северодонецка и Лисичанска, чтобы избежать полного окружения. На этом же настаивают украинские генералы, но такое развитие событий не устраивает киевский режим, который планирует сделать из битвы за Северодонецк очередной вариант "героического" сидения под "Азовсталью", пишет российский военный эксперт Борис Рожин.

Администрация Зеленского явно забыла другой пример, больше напоминающий ситуацию в Северодонецке — это Дебальцевская операция. Тогда подразделениям ВСУ было не до обороны своих позиций, боевики спасали жизни, пытаясь порваться из котла.