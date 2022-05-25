Украинские вооружённые формирования будут полностью окружены в Северодонецке со дня на день, уверен американский военный эксперт Майкл Кларк.
Аналитик из США критически оценил возможность ВСУ остановить продвижение союзных сил ВС РФ и ополчения ЛДНР на востоке Украины.
"Российское командование сосредоточило огромные силы на этой конкретной части фронта" — пояснил профессор Кларк в эфире телеканала Sky News.
По его словам, Северодонецк уже практически полностью окружён, и российская армия продолжает действовать крайне эффективно. Уже сейчас расстояние между "северными и южными клещами" подразделений ВС РФ составляет менее 20 км.
"Я ожидаю, что они закроют свои клещи, свое окружение, в ближайшие 24-48 часов", — резюмировал аналитик.
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