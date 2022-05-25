Профессор Майкл Кларк: ВСУ в Северодонецке осталось сутки-двое

Украинские вооружённые формирования будут полностью окружены в Северодонецке со дня на день, уверен американский военный эксперт Майкл Кларк.

Аналитик из США критически оценил возможность ВСУ остановить продвижение союзных сил ВС РФ и ополчения ЛДНР на востоке Украины.

"Российское командование сосредоточило огромные силы на этой конкретной части фронта" — пояснил профессор Кларк в эфире телеканала Sky News.

По его словам, Северодонецк уже практически полностью окружён, и российская армия продолжает действовать крайне эффективно. Уже сейчас расстояние между "северными и южными клещами" подразделений ВС РФ составляет менее 20 км.