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Автор Антон Уткин

Профессор Майкл Кларк: ВСУ в Северодонецке осталось сутки-двое

Силовые структуры

Украинские вооружённые формирования будут полностью окружены в Северодонецке со дня на день, уверен американский военный эксперт Майкл Кларк.

Аналитик из США критически оценил возможность ВСУ остановить продвижение союзных сил ВС РФ и ополчения ЛДНР на востоке Украины.

"Российское командование сосредоточило огромные силы на этой конкретной части фронта" — пояснил профессор Кларк в эфире телеканала Sky News.

По его словам, Северодонецк уже практически полностью окружён, и российская армия продолжает действовать крайне эффективно. Уже сейчас расстояние между "северными и южными клещами" подразделений ВС РФ составляет менее 20 км.

"Я ожидаю, что они закроют свои клещи, свое окружение, в ближайшие 24-48 часов", — резюмировал аналитик.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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