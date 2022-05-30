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Автор Дмитрий Плотников

Баранец: Армия России будет быстро и жёстко уничтожать РСЗО США

Силовые структуры

Поставки тяжелых РСЗО HIMARS из США не способны оказать какое-то серьёзное влияние на ход военной специальной операции России.

Баранец: Армия России будет быстро и жёстко уничтожать РСЗО США

Об этом сообщил военный эксперт Виктор Баранец.

Обозреватель уверен, что Генштаб проанализировал всю информацию и выработал план. Не исключено, что HIMARS уничтожат еще во время транспортировки по Украине. Ещё одним выходом может быть уничтожение их на поле боя. Справиться с этой задачей могут и "Калибры", и гиперзвуковые "Кинжалы", уверен обозреватель.

"ВС РФ будут уничтожать РСЗО США, если их завезут на Украину. Российские военные сделают все, чтобы это оружие не смогло принять участие в боевых действиях", — отмечает Баранец.

При этом, Армия России будет действовать "быстро и жёстко". Ведь в случае передачи киевскому режиму такого опасного оружия, ВСУ смогут ударить по крупным городам РФ — Воронежу, Белгороду, Курску.

В то же время он подчёркивает, что даже РСЗО HIMARS не могут оказать большое влияние на ход спецоперации.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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