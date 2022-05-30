Стремоусов: ВСУ расстреливают мирных жителей, возвращающихся на Херсонщину

Проезд в Херсонскую область из украинских регионов, подконтрольных Киеву, открыт, но небезопасен из-за боевых действий. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

В интервью РИА Новости он отметил, что блокпосты на линии разграничения не против передвижений жителей Херсонской области, которые хотят вернуться домой.

"Но предупреждаем, чтобы они были аккуратными, потому что украинская армия расстреливает мирных жителей, возвращающихся на территорию Херсонщины", — сказал Стремоусов.

Замглавы военно-гражданской администрации добавил, что заехать в Херсонскую область можно со стороны Николаевской и Днепропетровской областей.

Как пояснил Стремоусов, многие граждане, покинувшие регион, находятся в тяжёлых условиях на Украине, ведь Киев не заботится о них. Он подчеркнул: мирные жители возвращаются домой и становятся под защиту военно-гражданской администрации.